République Dominicaine : Norse Atlantic, futur challenger d'Air Caraïbes ? 🔑

TourMaG : Oslo, Londres, Berlin. Aujourd’hui, Paris et bientôt Rome vers New York. Comment s’annonce votre premier été ?



Bjørn Tore Larsen : Pour l’été qui arrive, je suis très optimiste. Nous avons une grande partie de nos passagers qui sont américains, qui veulent aller en Europe avec en plus une parité dollar/euros très intéressante pour eux.



TourMaG : Londres sera le plus gros point d’arrivée ?



Bjørn Tore Larsen : Londres, Paris et Rome* seront les principaux points d’arrivée devant Berlin et Oslo.



TourMaG : Pour cet été qui arrive, vous avez déclaré espérer que les aéroports auront la capacité d’accueillir convenablement les passagers. Vous avez des inquiétudes ?



Bjørn Tore Larsen : Nous avons effectivement observé ce qui s’est passé l’été dernier et comment dire… Nous n'avons pas vraiment été séduits.



Beaucoup d’aéroports ne savaient pas à quoi s’attendre pour l’été 2022. Ils ont mis fin aux contrats de beaucoup de personnels et quand ils ont voulu les rappeler ils n’étaient plus là. Le temps de retrouver des employés, de les former et notamment à la sécurité, ce qui prend du temps, il était trop tard et cela a été un désastre.



Je suis plus optimiste pour cette année. Les leçons ont été tirées. Je l’espère. C’est en tout cas ce qu’ils nous ont dit. Il y aura peut être encore quelques problèmes résiduels, mais cela devrait bien mieux se passer que l’année dernière.



TourMaG : Décoller du Terminal 3 à CDG c’était votre choix ?



Bjørn Tore Larsen : Oui cela a été notre choix. L'aéroport Charles-de-Gaulle est un très grand aéroport, mais nous avons choisi le T3, car dans ce terminal les formalités sont assez rapides



TourMaG : ce n’est pas un très bel endroit…



Bjørn Tore Larsen : Oui, mais la fonctionnalité est belle ! et honnêtement je trouve que c’est plutôt un endroit sympa.