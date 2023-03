Air France poursuit son écrémage dans son réseau loisir

Air France a besoin de sortir des profits importants pour rembourser sa dette et être crédible en bourse. Elle doit rationaliser son offre pour sa survie. De plus, nous n'avons pas d'intérêt à voir un partenaire s'affaiblir et qui n'assure pas sa pérennité,

Ils arrêtent des destinations qui sont le cas présent purement loisirs.



Le modèle économique d'Air France repose sur une vente intégrale de l'avant de l'avion (business et première classe, nldr) pour espérer rentabiliser une route,

Pour le patron d'Exotisme, ce genre de décision est plutôt logique." se montre philosophe Gilbert Cisneros.Après deux ans à s'endetter pour survivre, les dirigeants de la compagnie ont décidé de couper les mauvaises branches.L'objectif étant d'en terminer avec les lignes dans le rouge, pour se focaliser sur celles qui rapportent le plus, afin de pouvoir à l'avenir investir et aussi se délester un peu de la grande présence de l'Etat Français (28,6% des actions). Et ce n'est pas la seule raison pour expliquer cette décision." analyse un fin observateur de l'aérien.Aussi bien sur lala compagnie n'avait aucun problème pour remplir la classe éco, mais beaucoup plus pour espérer vendre ses sièges lucratifs situés à l'avant.Faute de rentabilité, Air France préfère laisser ces destinations aux compagnies du Golfe ou ses concurrentes européennes.