Air France : dans les coulisses de la rénovation des cabines des Boeing 777- 300ER 🔑

L’avion que nous visitons aujourd’hui, le F-GZNT est peint aux couleurs de l’alliance Skyteam, éclipsant quelque peu le logo AF.



« Le changement des sièges et de la configuration cabine sont associés ici à une visite de maintenance lourde. Un chantier qui va nécessiter une immobilisation de 7 semaines avec 13000 heures de main-d’œuvre pour les changements de sièges et 2000 pour la partie mécanique ». nous a précisé Jacques Montmayeur.



Changer les sièges et la configuration d’un avion comme le B777 sont une opération complexe.



Avant le chantier et très en amont, le département conception basé à Roissy va se mettre au travail en mode projet pour réaliser les plans et la certification. C’est un savoir-faire précis pour lequel Air France a reçu une approbation.



Cette phase se fait « main dans la main » avec le constructeur, Boeing en l’occurrence, ainsi que les fabricants de sièges et ceux qui fournissent les écrans et les divertissements à bord.



« L’avion que nous récupérons dans ce hangar est donc prêt à être modifié selon un programme approuvé et comprenant l’approvisionnement des pièces en temps et en heure » explique Jacques Montmayeur.



L’objectif est de finir l’ensemble des douze avions sur l’année 2023. Un vrai défi pour les équipes d’Air France, car pour pouvoir bien dérouler les chantiers, il est important d’avoir toutes les pièces en temps et en heure.



b[Or la période post-covid rend plus difficile « la supply chain », l’approvisionnement de l’ensemble des pièces nécessaires. C’est un problème au niveau mondial avec encore cette année quelques complications. ]b