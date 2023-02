Air France-KLM renoue avec les bénéfices en 2022

Le groupe Air France-KLM vient de dévoiler ses résultats annuels pour l'année 2022, et annonce " un retour à un résultat net positif " de 728 millions d'euros, contre une perte de 3,29 milliards d'euros en 2021, dans un contexte de forte reprise du trafic aérien.



Le résultat d'exploitation, principal indicateur de rentabilité du secteur, a atteint 1,19 milliard d'euros, après une perte de 1,63 milliard d'euros en 2021.



" Malgré les effets du variant Omicron, de la guerre en Ukraine, la situation inflationniste et les difficultés opérationnelles dans les principaux aéroports l’été dernier, le Groupe et ses compagnies ont réussi à tirer parti de la forte demande de voyage , a déclaré le Directeur général du Groupe Benjamin Smith.



Sur le plan financier, nous avons mené à bien des opérations d’envergure, visant à la fois à restaurer nos fonds propres et à renforcer notre bilan tout en poursuivant le remboursement des aides d’Etat. Nous avons également conclu des accords majeurs, dont un partenariat commercial stratégique avec le Groupe CMA CGM, qui est devenu notre principal actionnaire privé.



Nous avons poursuivi nos efforts de transformation à tous les niveaux du Groupe. Nous voulons sortir de cette crise plus forts, plus efficaces, et en leader de l’aviation durable. Les investissements engagés dans le renouvellement de notre flotte et dans le domaine des Carburants d’Aviation Durables (SAF) illustrent notre détermination à jouer un rôle central dans la décarbonation non seulement de nos propres opérations mais du secteur tout entier ".