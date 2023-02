Europe : feu vert à l'aide française de 1,4 milliard d'euros à Air France

La France a notifié à la Commission une mesure d'aide d'un montant maximal de 1,4 milliard d'euros destinée à indemniser Air France pour les dommages que cette dernière a subis entre le 17 mars et le 30 juin 2020.



Ces dommages étaient en ligne directe avec les restrictions de déplacement mises en place en France et dans d'autres pays pour limiter la propagation du coronavirus.



Du fait des restrictions de déplacement mises en place, cette compagnie aérienne a subi d'importantes pertes d'exploitation et a enregistré une baisse de trafic et de rentabilité constante au cours de cette période.



Cette mesure fait suite i) à un soutien de trésorerie d'un montant de 7 milliards d'euros en faveur d'Air France, autorisé par la Commission le 4 mai 2020 (SA.57082); et ii) à une mesure d'un montant de 4 milliards d'euros visant à recapitaliser la compagnie aérienne, autorisée par la Commission le 6 avril 2021 (SA.59913).



L'aide sera octroyée en plusieurs tranches et pourra prendre la forme de subventions, d'un soutien en fonds propres ou d'un soutien de trésorerie.