République dominicaine : le chaos guette-t-il les tour-opérateurs ? 🔑

Le son de cloche est sensiblement le même pour le patron des TO français.



" Il ne faut pas dramatiser les choses : tout le monde a le temps de prendre ses dispositions. Après il faut bien reconnaitre que la destination a du plomb dans l'aile.



L'inflation est notre inquiétude, surtout que le prix final est un atout de la destination, " croit savoir René-Marc Chilki, le président du SETO.



En début d'année 2023, les tarifs aériens n'étaient plus les mêmes que ceux pratiqués par le passé. La flambée atteignait déjà 40 ou 50%, par rapport aux billets d'avant covid.



Parmi les principaux clients d'Air France sur la destination, nous retrouvons en tête de liste le Club Med et Exotismes. Les deux acteurs prennent acte de la décision et se veulent philosophes quant à l'issue de l'hiver 2023/2024.



" Nous allons continuer plus que jamais notre collaboration avec Air Caraïbes avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années sur les Antilles françaises, Punta Cana, Cancún et bien sur San Salvador aux Bahamas, " nous déclare un porte-parole de la marque au Trident.



Pour le spécialiste des îles, ce n'est pas encore le moment de stresser.



La nature ayant horreur du vide et le marché existant bel et bien sur ces routes, Gilbert Cisneros pense qu'un acteur providentiel se positionnera pour combler le trou d'air laissé par Air France.



" C'est un peu surprenant au regard du discours, tenu en octobre, nous certifiant que la route vers Punta Cana reprendrait.



Nous avons déjà connu ça, sur les Antilles françaises, avec l'arrêt d'AOM et Air liberté, puis assez rapidement d'autres compagnies se sont créées, " se remémore le co-président fondateur d'Exotismes.



S'il fait de moins en moins de doute que des petits malins vont profiter de l'occasion pour se faire une place au soleil, certains voient dans la décision de Benjamin Smith un moyen de faire pression sur l'exécutif de l'île, afin de faire baisser les taxes sur le carburant.



" Il est encore trop tôt pour s'alarmer.



Soit Air France revient sur sa position, après des négociations fructueuses avec le gouvernement dominicain, soit une autre compagnie la remplacera, " espère Philippe Sangouard, le directeur de Boomerang Voyages.