Jean-Pierre Mas : "Nous ne pouvons pas aborder les années 2020 avec les outils du siècle passé"

Enfin, dernier point : l'attractivité du secteur.



"On ne fait plus rêver, il faut réenchanter notre métier. Nous avons une feuille de route : le télétravail, la flexibilité, l'intéressement, l'épargne salariale... Dans notre convention collective, les deux premiers niveaux de salaire catégorie A et B sont tous les deux depuis le 1er mai (date de la revalorisation du SMIC ndlr) en dessous du SMIC.



Il va falloir avoir une politique salariale plus dynamique et réfléchir sur la participation et le partage de la richesse avec les collaborateurs."



Pour Le président des EDV, digitalisation, écoresponsabilité et attractivité doivent entrer dans une démarche globale de RSE. Pour mettre en œuvre ce programme, Jean-Pierre Mas souhaite mener le chantier de la modernisation du syndicat.



"Nous devons collecter beaucoup d'informations notamment économiques. Nous avons beaucoup travaillé pendant la crise sur ce volet. Nous souhaitons également élargir la palette de services qui seront proposés à différents niveaux en fonction des besoins des adhérents et de leur profil."



Pour conclure, Jean-Pierre Mas appelle à l'unité : "Nous devons rester solidaires et aussi unis que pendant la crise. Jouons collectif, travaillons ensemble. Il y a des marches à monter et soyez sûr de ma détermination pour les monter ensemble."