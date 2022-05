Congrès : SNCF, Air France, IATA dans le viseur des EDV

Bruno Le Maire est assez rigide sur le sujet de la prolongation du délai de remboursement des PGE, mais peut être que le nouveau gouvernement le sera moins,

Les compagnies aériennes garantissent ce qu'elles doivent à IATA, mais en revanche les sommes des agences de voyages ne le sont pas, donc IATA, c'est auto-garantie, bravo !

Nous ferons un point en septembre, mais si jamais la techno n'est pas prête alors, nous espérons qu'ils auront la même intelligence qu'il y a quelques semaines pour décaler la mise en place de la surcharge.



Notre objectif commun n'est pas de faire reculer AIr France, mais que NDC fonctionne

" espère le président du SETO.Autre sujet de discorde : IATA. Le syndicat a promis de mettre en place uCelle-ci a été mise en place, mais avec un intérêt vraiment relatif." peste exaspéré Jean-Pierre Mas.En restant, dans la thématique aérienne, l'autre épine dans le pied de la profession n'est autre que NDC. La nouvelle norme promise par Air France n'est toujours pas prête.La voiture est belle, la carrosserie brille. Il manque malgré tout le moteur et quelques pièces indispensables.."Dans la catégorie transport, la SNCF a eu les oreilles qui ont sifflé aussi. Pendant que les Ouigo se développent de plus en plus sur tout le réseau, les agents de voyages ont des difficultés à vendre les trains rose et bleu, de la faute d'outils B2B.