SNCF : Ouigo bientôt en GDS à condition de...

La convention nouée entre les EDV et la SNCF arrive à son terme en décembre 2022 et les négociations se poursuivent.



"Nous sommes en discussion sur les rémunérations" affirme Jean-Pierre Mas, Président des Entreprises du Voyage.



" Aujourd'hui, les 3% de rémunération ne couvrent pas l'effort de la force de vente. Il faut une négociation globale et ce n'est pas en baissant les niveaux de rémunération que la SNCF arrivera à s'afficher comme un partenaire" lance le Président du syndicat.



En attendant l'aboutissement des négociations, l'activité de la SNCF est repartie depuis la fin de la 5e vague.



"En janvier et février nous étions à - 35%, - 40% par rapport à 2019, et depuis le mars nous repartons bien, nous sommes même au niveau de 2019 aujourd'hui. Nous avons des projections sur l'été qui sont très bonnes, tirées par la dynamique loisirs." explique Olivier Pinna.



Le marché affaires s'inscrit toujours en retrait avec une activité à 75% de 2019, "pourtant cela remonte très vite" . D'ici la fin de l'année, la SNCF espère atteindre sur ce segment de marché : 85 à 90% des niveaux de 2019.



"Toutefois, nous pensons qu'il y a un plafond de verre, nous pensons que le trafic affaires ne reviendra pas à 100% mais nous espérons qu'il y aura un phénomène de report de l'aérien sur le rail nous permettant de revenir aux niveaux de 2019, fin 2023 ou début 2024".