Ouigo, les actualités et informations clés de l'entreprise

Ouigo est unefrançaise. Elle fait partie de la SNCF : Société Nationale des Chemins de Fer. L'offre Ouigo correspond à l'offre low cost de la SNCF. Ils se distinguent des Intercités ou TGV Inoui par leur couleur bleu et rose.En réalité, Ouigo s’est inspiré des compagnies aériennes low cost.Les trains Ouigo, ne disposent cependant pas d’espace de restauration. Ainsi, si vous voulez voyager dans les Ouigo, vous devez garder votre pique-nique.Autre différence avec l'offre TGV classique, les voyageurs doivent se présenter obligatoirement 30 minutes avant le départ du train.Par ailleurs, la politique bagage est également différente. Les types de bagages que vous pouvez porter sont spécifiques et contrôlés. Notez aussi qu’il existe deux sortes de trains Ouigo classés selon des objectifs différents.On distingue notamment le train à grande vitesse Ouigo et Ouigo le train classique.Le train à grande vitesse Ouigo est adopté depuis avril 2013 en France. Il est classé dans la catégorie des trains qui roulent sur les lignes à grande vitesse. Il peut circuler à 320 kilomètres par heure. De plus, plusieurs destinations ont été installées pour ce réseau Ouigo. Vous trouverez en effet plus de 40 destinations rangées sur tout le territoire de la France. Il s’agit ici des trains qui circulent avec une vitesse plus basse que les TGV Ouigo (160 km/h). Ce service a été lancé en 2022. C’est un atout pour desservir les lieux non pris en compte par les TGV. Il existe à ce jour deux lignes installées dans toute la France. Il s’agit de la ligne Nantes-paris et de la ligne paris-Nantes. Vous avez ainsi 14 destinations pour les trains classiques Ouigo.