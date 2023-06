Ouigo : Finalement pas disponible en agences avant 2024 ?

" Malheureusement cette date ne sera pas tenue.



Ce sera possible en septembre au mieux. Nous travaillons sur le projet sur lequel aussi bien les EDV que nous avons besoin d'avancer, " estime Guillaume Confais-Morieux.



Et les 500 professionnels du tourisme réunis à Maurice de pester en apprenant cette annonce. Pour le directeur du marché des agences de voyages de la SNCF, le mois de septembre sera difficilement tenable.



Le dossier serait plus compliqué que prévu. Une annonce est attendue courant juillet 2023, sur la possible intégration de l'offre.



" Par contre, nous devons être prêts avant la fin de l'année en cours, " affirme le responsable.



Et d'après un fin observateur du secteur de la distribution, il ne faut pas s'attendre à une disponibilité des billets Ouigo avant novembre. Les techniciens de la SNCF n'ont pas fait du sujet une priorité et du retard aurait été pris.



De plus, même si l'offre est intégrée d'ici la fin de l'année, novembre ou décembre, les GDS devront ensuite prendre le relais pour permettre aux agences de voyages de pouvoir vendre des billets Ouigo.