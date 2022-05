Transport : comment diviser par 5 les émissions de CO2 d'ici 2050 ? 🔑

L'un des principaux leviers étant de développer le train, surtout de convertir et détourner les nombreux trajets faits en voiture par ceux ferroviaires.



Au niveau de l'avion, nos conclusions sont plutôt radicales, car nous estimons qu'une partie des déplacements lointains se fassent deux fois moins souvent, en restant plus longtemps sur place. Puis l'autre soit convertie par des séjours plus proches, comme en Europe et effectués par le train.



Cette transition passera par un développement des réseaux ferroviaires en Europe, une meilleure interconnexion, mais aussi par de nouveaux produits (train de nuit, ndlr) avec un bon niveau de service.

Tous ces trains de longues distances relativement peu rapides comme ceux de nuit, c'est une bonne chose, mais le véritable enjeu sera les trains à grande vitesse.



En raison des capacités et du faible temps de trajet, permettant d'être un transport de masse qui pourra se substituer à l'aérien. Il est nécessaire de tripler le trafic ferroviaire dans les 30 ans qui viennent.



Au moment de l'ouverture à la concurrence, il serait opportun de faire prendre conscience aux opérateurs qu'il y a bien un marché.



Pour le stimuler, nous pensons indispensable de mettre en place de réductions sur les prix des billets, pour ceux qui en ont le plus besoin, et maintenir des tarifs plus élevés pour les plus aisés.



Nous ne sommes pas allés vraiment en profondeur sur les sujets de financement, car nous nous focalisons surtout sur les consommations d'énergie, les émissions et les compétences.

Bien sûr, le problème se situe à ce niveau puis aussi au niveau des dessertes.



Nous préconisons de développer des transversales, comme par exemple Lyon-Bordeaux.



La SNCF a eu tendance à vouloir faire de la marge plutôt que de développer le trafic, jouant un jeu malsain entre le gestionnaire d'infrastructure et le transporteur, ayant des intérêts opposés.



Nos préconisations sont : la modernisation du réseau doit être une priorité et soutenue, l'électrification des lignes, alors que l'hydrogène est un fantasme, puis l'extension.



Il y a actuellement 30 000 km de lignes ferroviaires, nous préconisons de construire 1 500 km dans les années qui viennent, dont le doublement de la ligne Paris-Lyon. Celle-ci est la plus fréquentée du pays.



Dans notre étude, nous avons aussi travaillé sur une adaptation au changement. Même en faisant beaucoup d'efforts, l'augmentation des températures nous allons la subir, il faut s'y préparer !