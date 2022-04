FUTUROSCOPIE - Mobilités touristiques : le Shift Projet confirme l'urgence d'agir 🔑

regarder ailleurs

Tard, il est trop tard

Air France ACT


 Il n’est guĂšre de jour sans que les problĂšmes liĂ©s au climat et la nĂ©cessitĂ© d’agir au plus vite en faveur de la dĂ©carbonation, ne s’invitent Ă la table de l’actualitĂ©.Il faut dire que les catastrophes de plus en plus spectaculaires qui secouent le monde comme les inondations en Afrique du Sud qui ont fait plus de 300 morts et celles aux Philippines ne peuvent nous faire oublier le point de non retour vers lequel nous nous acheminons faute d’actions efficaces et rapides. Et ce n’est pas le dernier rapport du Giec qui pourrait apporter un peu de baume au cƓur des jeunes gĂ©nĂ©rations.Car, on ne peut plus «» et l’on ne peut plus rĂȘver non plus qu’une quelconque main invisible viendra nous secourir et mettre fin Ă l’asphyxie qui nous guette. Le mal est fait. «» est mĂȘme le titre d’un numĂ©ro spĂ©cial que j’avais publiĂ© en 2002 ! Il y a 20 ans !Pour confirmer l’urgence, le jour mĂȘme de la publication de ce Rapport, Air France annonçait son plan en faveur de la dĂ©carbonation de ses vols : l’«», qui repose sur 3 piliers : rĂ©duire en prioritĂ© les Ă©missions directes gĂ©nĂ©rĂ©es par les opĂ©rations d’Air France, rĂ©duire les Ă©missions indirectes, en amont et aval des activitĂ©s de la compagnie et contribuer en complĂ©ment Ă des projets permettant de retirer du CO2 de l’atmosphĂšre.Tandis que sur les Ă©crans de TourMag, GĂ©rard Feldzer indiquaitMais, que dit ce rapport que nous vous conseillons de lire attentivement sur le site : https://theshiftproject.org/