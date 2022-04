Futuroscopie - Toujours sans ma voiture... en Nouvelle-Aquitaine🔑

Futuroscopie - « En Nouvelle-Aquitaine sans ma voiture » est bel et bien un slogan qui se remarque. Avez-vous un budget dédié suffisant ?



Aurélie Loubes : Oui. Nous avons déjà investi sur l’étude qui comprenait trois volets donc était une étude lourde.



Et nous disposons maintenant de 65 000 euros en année 1 et 100 000 euros en année 2 pour cette expérimentation.



Mais, il faut garder à l’esprit que nous ne pouvons pas agir sur tous les plans. Ce n’est pas le CRT qui construit des pistes cyclables. La région et ses acteurs ainsi que ses partenaires sont très concernés et impliqués. Ainsi, je vous rappelle l’opération lancée en 2020 avec la SNCF sur les TER à vocation touristique.



Plus de 300 villes et communes de la région desservies en TER ont été accessibles aux voyageurs désireux d’échapper au stress de la circulation, aux péages, aux problèmes de parking et de stationnements payants.



De plus, des tarifs promotionnels les rendaient accessibles tandis que des Pass Escapades permettaient des allers-retours en excursions et sorties diverses. Cette expérience innovante est reconduite. C’est un pas important. Nous allons aussi nous équiper en bornes de chargement électrique…



Mais, attention, sur certains volets comme les transports inter urbains, la région ne peut intervenir qu’après avoir étudié les besoins de la population locale. Il s’agit de trouver un équilibre entre services publics et privés et de respecter l’équité des territoires.



Et puis, et c’est cela qui est passionnant, il va falloir aussi inventer des solutions et des services qui n’existent pas encore aujourd’hui. Or, j’ai confiance car nous avons identifié un total de 1119 acteurs engagés en matière de tourisme durable.



Notamment dans les filières oenotouristiques chahutées ces derniers temps et celle des mobilités douces, du tourisme d’affaires, du littoral et du nautisme...



Je pense donc que nous réussirons notre pari de devenir une grande la première région touristique vraiment durable du pays.