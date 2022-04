Futuroscopie - Les Français et leurs voitures : une histoire d'amour qui dure 🔑

Bien que cahotante, peu sûre d’elle, voire dangereuse, l’automobile a très rapidement entamé une carrière de star. Il faut se souvenir que parmi les pionnières, certaines carrosseries ont privilégié une esthétique qui s’est très vite imposée comme un signe ostentatoire de richesse.



La fée automobile était née, le rêve automobile et son cortège de nouvelles promesses d’aventure et de plaisir aussi.



Quant Michelin, en 1900, publie à l’intention de ces privilégiés que sont les automobilistes, le premier guide mentionnant restaurants et adresses utiles, il contribue pour sa part à l’édification d’une caste de privilégiés pouvant se déplacer à leur guise sur des routes encore maladroites certes mais porteuses de cette forme d’aventure bourgeoise et moderne que l’on attendait.



Plus tard, sans la petite 4 CV, les vacanciers ne seraient pas partis aussi nombreux, une fois la guerre terminée. Sortie en masse des usines Renault, signe de technologie, d’émancipation sociale et de liberté, cette petite cylindrée achetée massivement par des ouvriers a incarné une nouvelle génération de moyens de transport permettant de répondre à l’individuation des comportements.



Classée parmi la panoplie de la famille moderne telle que la représentait l’American Dream, la voiture devient aussi la compagne de route des aventuriers, des beatniks et autres routards !



Les années soixante-dix voient triompher le Combi et ses carrosseries bariolées. Puis, dans un monde pourtant affecté par les chocs pétroliers, les familiales de type Espace ou 4x4 prennent leur essor avant que, crise oblige, les petites cylindrées économiques, flexibles, faciles à garer deviennent les grandes gagnantes d’un parc automobile en augmentation continue mais frappé par des crises successives.



Des crises dont les dernières, conditionnées par les pandĂ©mies, dĂ©gĂąts environnementaux, guerre en Ukraine, tarifs pĂ©troliers Ă la hausse érodent en profondeur cette institution qu’est la planète automobile. Tandis que les pratiques alternatives de covoiturage et de partage stimulées par les prouesses de l’Internet s’inscrivent dans le nouveau destin d’un véhicule que l’on avait cru à jamais figé et déterminé.



Quant à la prochaine étape, les voitures sans chauffeurs, d’ores et déjà au point, qui permettront à l’usager de ne plus conduire, comment vont-elles se comporter ? Pour le moment, les prévisions sont forcément floues. Mais ce nouvel avatar semble destiné à faire évoluer vers l’anonymat et la déshumanisation un mode de transport véhiculant pourtant une forte charge identitaire.



Objet de désir hier, la voiture sans chauffeur, transformée en objet impersonnel, perdra inévitablement et résolument de sa puissance émotionnelle. Seule la voiture volante pourrait reconfigurer et redorer le rêve des humains en l’emportant vers les cieux... Mais, bien qu’au point, la technologie ne fait pas tout. Restent les problèmes de circulation.