Air France ACT : la compagnie vise le zéro émission à horizon 2050

À horizon 2050, Air France vise l’atteinte de zéro émission nette, c’est-à-dire une réduction drastique de ses émissions de CO2 couplée à des contributions à des projets permettant de retirer chaque année de l’atmosphère un volume de CO2 équivalent aux émissions résiduelles.



"La compagnie travaille à la définition d’une trajectoire de décarbonation 2050 précise et vérifiable, en se basant sur un ensemble d’hypothèses - notamment concernant l’évolution du trafic - qui pourront être amenées à fluctuer. Il s’agit donc d’un exercice évolutif, dont le fil conducteur sera la volonté de s’aligner avec des référentiels scientifiques, comme pour la trajectoire à horizon 2030."



Cinq leviers seront actionnés pour réduire et éviter les émissions de CO2, des leviers bien connus et déjà évoqués à plusieurs reprises :



- Le renouvellement de la flotte avec des avions de nouvelle génération Airbus A220, Airbus A350. D’ici 2030, ces appareils représenteront 70 % de la flotte Air France contre 7 % aujourd’hui grâce à un investissement d’un milliard d’euro par an d’ici 2025.



- Le recours accru aux Carburants d’Aviation Durables (SAF). Depuis 2022 et conformément au mandat d’incorporation français, Air France incorpore l’équivalent de 1 % de Carburant d’Aviation Durable sur ses vols au départ de France. D’ici 2030, la compagnie vise au moins 10 % d’incorporation sur l’ensemble de ses vols, et 63 % en 2050.



- La pratique de l’éco-pilotage : roulage sur un moteur au sol quand cela est possible, trajectoires de vol optimisées grâce à l’intelligence artificielle, descente en continu en collaboration avec le contrôle aérien...



- La mise en place d’une restauration plus responsable, pour en diminuer l’empreinte carbone. A noter également que d'ici fin 2022, Air France aura supprimé 90 % des plastiques à usage unique par rapport à 2018, après avoir remplacé en 2019 les gobelets, couverts et autres bâtonnets en plastique par des alternatives durables.



- Le développement de l’intermodalité, afin de proposer des alternatives de transport à faible empreinte carbone pour les trajets de courte distance, notamment dans le cadre du renforcement du partenariat entre Air France et la SNCF.