Le carburant de synthèse : la nouvelle arme pour décarboner l'avion ?

Débat sur la décarbonation du transport aérien dans le cadre du Forum SETO

La décarbonation du transport aérien était l'un des débats abordés dans le cadre du forum du SETO qui s'est tenu à Mandelieu-La Napoule les 31 mars et 1er avril 2022. Un vaste sujet qui soulève de nombreuses inconnues et problématiques, alors même que le secteur devrait doubler le nombre de passagers transportés à l'horizon 2040. Gérard Feldzer, pilote de ligne et consultant, et Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde ont tenté d'en saisir tous les enjeux et ont notamment évoqué l'espoir que suscite le carburant de synthèse.

Rédigé par Céline Eymery le Dimanche 3 Avril 2022

