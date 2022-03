Environnement : et si l'Etat obligeait les pros à compenser les émissions ?

L'argent collecté arrive au fonds de dotation, puis celui-ci est investi dans différents projets.



" Nous travaillons avec un objectif de 1 euro par passager ayant acheté un billet d'avion, avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050 (hausse de la contribution en fonction des objectifs et du temps, pour atteindre 17 euros sur les long-courriers et 5 euros pour les moyens). "



Alors que le forum lance officiellement le projet, l'étude technique se déroule en ce moment même. La création effective est prévue pour l'été ou l'automne 2022. Le début de la collecte pourrait intervenir fin 2022, pour les départs de 2023.



Si la proposition a reçu un bon accueil général, certains ont grincé des dents.



Un adhérent propose de travailler les contours de la proposition entre les différentes catégories de voyageurs et d'autres craignent que ce fonds puisse à terme devenir pénalisant pour... eux-mêmes !



" Ce n'est pas sain, que ce soit au bon vouloir de chacun, c'est un projet SETO, donc il faut que tout le mode s'y mette. Puis j'entends déjà les discours disant que 4 euros de plus sur un package, cela fera passer leurs produits en 2e page des comparateurs, " prévient Patrice Caradec, le président d'Alpitour.



S'il n'est pas possible de contraindre une entreprise de souscrire à un fonds de dotation, alors l'Etat pourrait le faire.



" L'Etat pourrait nous aider à rendre cela obligatoire, pour que tout le monde paye cette contribution, afin que Booking et Expedia y contribuent, un peu comme l'éco-participation au moment de changer de télévision, " propose Guy Zekri, le directeur général de Beachcomber Tours.



Une proposition qui aurait le mérite de remettre un secteur stigmatisé par les médias grand public et les jeunes générations, dans un courant vertueux.



Pour René-Marc Chikli, il n'est pas question d'entendre parler de nouvelle taxe, mais de maitriser le sujet et surtout la communication.



Pour vous, serait-ce vraiment déconnant d'imposer à toute l'industrie de compenser son activité, les petits comme les géants ?