I. Climat : "la techno ne nous sauvera pas, il faut moins voyager" 🔒

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) n'est plus contesté et fait office d'autorité.Cette réduction entrainera une hausse de 1,5 degré des températures.Afin de se conformer aux objectifs de réduction, il nous faut donc une pandémie mondiale chaque année. Cela montre l'ampleur de la tâche.La technologie et les innovations sont un piège.L'effet rebond, appelé aussi le "paradoxe de Jevons" du nom d'un économiste anglais qui s'était rendu compte que plus les locomotives à charbon étaient efficaces et plus elles allaient loin. Sur l'aérien c'est pareil.Les compagnies ont considérablement réduit leur consommation, les avions sont très nettement plus efficaces, mais dans le même temps les volumes ont explosé.Même s'il n'y a pas ce fameux effet rebond, nous ne serons jamais dans le délai imparti. Jusqu'à maintenant, sur les 30 dernières années, l'aérien a réussi à réduire son impact de 1,5% par an, alors que l'objectif est de 6% annuellement.Nous n'arriverons pas à rendre l'aérien vertueux d'ici 2030.