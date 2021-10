Valérie Sasset : "2022 sera l'année de la France chez BCD Travel" l'interview de Valérie Sasset, Directrice Générale et Vice-Présidente Europe de BCD Travel

Singapour, les Etats-Unis... les destinations long-courrier s'ouvrent peu à peu. Pour autant, les voyages d'affaires restent encore très concentrés sur le marché domestique. BCD Travel constate une reprise de l'activité depuis la fin août, mais pour un retour des déplacements professionnels dans les pays plus lointains, il faudra attendre le début 2022. Malgré la crise liée à la pandémie de covid-19, Valérie Sasset, Directrice Générale et Vice-Présidente Europe de la TMC (Travel management company) affiche ses ambitions : "2022 sera l'année de la France chez BCD Travel". Interview.

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 20 Octobre 2021

TourMaG.com - L'annonce de l'ouverture des Etats-Unis pour le 8 novembre est une bonne nouvelle pour toute l'industrie du tourisme et du voyage. Pour autant est ce que les curseurs ont bougé depuis l'annonce ?



Valérie Sasset : Pour le moment les curseurs n'ont pas trop bougé sur les Etats-Unis. Nous savons que les entreprises ont bien sûr pris en compte cette ouverture qu'il y a des discussions mais pour l'instant cela ne s'est pas traduit de manière fulgurante dans les réservations.



Nous avons quelques réservations pour les USA mais elles vont décoller plus tard. L'annonce est encore récente et à partir de novembre les collaborateurs des entreprises seront un peu plus libres de voyager.



TourMaG.com - Singapour a aussi ouvert ses frontières... Quelles sont les perspectives sur le long-courrier ?



Valérie Sasset : D'un point de vue général sur le long-courrier nous ne voyons pas de progression importante, il ne se passe presque rien. Les politiques voyages des entreprises se sont resserrées pendant la crise. Il faut parfois deux voire trois approbations avant qu'un déplacement professionnel soit validé.



Il va falloir que les entreprises revoient et assouplissent leur politique voyage. Mais cela ne se fera pas tout de suite. Il n'y aura pas de retour des voyages long-courrier avant le début 2022.



La direction de BCD Travel de la région APAC (Asie-Pacifique) n'envisage pas une ouverture de la Chine qui est aussi un marché important pour le voyage d'affaires avant fin 2022...

TourMaG.com - Malgré ces perspectives sur le long-courrier, les voyages d'affaires ont repris des couleurs depuis la rentrée ?







En volume nous atteignons un peu moins de 40% du niveau de 2019 en raison de l'absence de voyages long-courrier. L'activité est essentiellement tournée vers le domestique.



Nous faisons assez peu d'Europe, la disparition des voyages à la journée en Europe qui était annoncée avant la pandémie semble réellement prendre corps à ce jour.



TourMaG.com - Michel Dieleman, président de l'AFTM avait constaté que les TMC qui avaient su repasser en mode "manuel" avaient tiré leur épingle du jeu pendant cette crise. Constatez-vous une baisse du on line ?



Valérie Sasset : Oui l'activité repart. Avec la crise liée au covid-19, nous étions sur des niveaux de transactions compris entre 5% et 15% de 2019. Depuis la fin août, nous constatons que l'activité progresse chaque semaine. Nous sommes à ce jour à 53% des niveaux de 2019 en nombre de documents émis.

En volume nous atteignons un peu moins de 40% du niveau de 2019 en raison de l'absence de voyages long-courrier. L'activité est essentiellement tournée vers le domestique.

Nous faisons assez peu d'Europe, la disparition des voyages à la journée en Europe qui était annoncée avant la pandémie semble réellement prendre corps à ce jour.

TourMaG.com - Michel Dieleman, président de l'AFTM avait constaté que les TMC qui avaient su repasser en mode "manuel" avaient tiré leur épingle du jeu pendant cette crise. Constatez-vous une baisse du on line ?

Valérie Sasset : BCD Travel est totalement atypique sur ce plan. Nous constatons une progression sensible du on line. A ce jour 78% des transactions réalisées passent par le on line, soit une progression de 10 points par rapport à l'ère post-covid. Cela s'explique par la nature des prestations réservées qui sont essentiellement tournées vers le train ou l'aérien en aller - retour et sur du point à point en France.

"Nous renforçons chaque semaine les équipes" TourMaG.com - Vos équipes ont-elles repris à 100% ?



Valérie Sasset : Les commerciaux ont travaillé tout au long de la crise à 100%. Quant à nos account manager, ils reviennent progressivement aussi à 100%. Enfin nos agents de voyages ont un rythme qui est au niveau de notre activité soit à peu près à 50%. Nous renforçons chaque semaine les équipes.



Nous avons signé un



TourMaG.com - Les équipes de BCD Travel travaillaient-elles déjà en télétravail avant la crise ? Et la pandémie a t-elle fait bouger l'organisation mise en place ?



Valérie Sasset : Cela fait 10 ans déjà que nous avons mis en place le télétravail. Nous avions déjà 50% de nos collaborateurs en télétravail avant la crise.



Les commerciaux ont travaillé tout au long de la crise à 100%. Quant à nos account manager, ils reviennent progressivement aussi à 100%. Enfin nos agents de voyages ont un rythme qui est au niveau de notre activité soit à peu près à 50%. Nous renforçons chaque semaine les équipes.

Nous avons signé un accord APLD, (Activité partielle de longue durée) et de plus en plus de collaborateurs retrouvent une activité.

TourMaG.com - Les équipes de BCD Travel travaillaient-elles déjà en télétravail avant la crise ? Et la pandémie a t-elle fait bouger l'organisation mise en place ?

Valérie Sasset : Cela fait 10 ans déjà que nous avons mis en place le télétravail. Nous avions déjà 50% de nos collaborateurs en télétravail avant la crise.

Je vais d'ailleurs relancer une vague pour les agents de voyages qui souhaitent télétravailler. Il y a aussi une partie des équipes qui veulent revenir dans nos locaux, il faut trouver un certain équilibre.

La RSE et la sécurité au cœur des préoccupations TourMaG.com - La Loi climat prévoit la suppression des lignes domestiques lorsqu'une alternative en train de moins de 2h30 est possible. Ressentez-vous une prépondérance du train vis à vis de l'avion au sein des entreprises ?



Valérie Sasset : Pendant cette pandémie deux éléments ont émergé la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) et la sécurité.



Sur le volet RSE nous avons de plus en plus de demandes des entreprises pour calculer l'empreinte carbone, comparer les modes de transports, ou les hébergements. Il y a énormément d'attentes sur ce sujet.



Et dans ce contexte, le ferroviaire est en train de prendre une grande place. Il reste dommage pour les agences de ne pas pouvoir distribuer l'offre Ouigo.



TourMaG.com - L'accès à l'offre Ouigo pour les agences était déjà un sujet d'actualité avant la pandémie. Vous suivez d'ailleurs le sujet en tant que Présidente de la commission transport aux Entreprises du voyages. Où en est-on ?



Valérie Sasset : C'est un sujet sur lequel nous n'avançons pas. Nous sommes toujours dans l'incapacité de réserver l'offre Ouigo sauf à passer par le site grand public. Mais il est ensuite très compliqué de consolider les données et d'effectuer un suivi pour les clients.



Au départ ces trains "low cost" desservaient des gares secondaires, mais désormais ils arrivent au centre des villes. Nous avons des demandes de la part de nos clients, mais Ouigo n'est pas ouvert au B2B.

"2022 va être l'année de la France au sein de BCD Travel" TourMaG.com - Autre sujet que vous suivez de près, cette fois dans l'aérien, c'est NDC. Là aussi nous avons un peu l'impression de faire du sur-place ?



Valérie Sasset : Nous avançons mais à petits pas. Pour le voyage d'affaires, NDC ce n'est pas encore prêt. Il manque encore des briques. Pour l'instant, notamment avec Air France nous ne pouvons pas l'utiliser. NDC est une grosse machine, ce n'est pas rien à mettre en place mais ça va venir.



NDC peut être une opportunité pour nos clients, cela peut être très intéressant, mais ce que nous voulons c'est que ça fonctionne.



TourMaG.com - Revenons à BCD Travel, vous venez d'annoncer le recrutement d'un nouveau directeur des ventes pour la France. Quel est le plan de marche pour l'hexagone en 2022 ?



Valérie Sasset : Nous sommes en train de déployer plusieurs initiatives sur le marché français. 2022 va être l'année de la France au sein de BCD Travel.



Selon les analyses menées par le groupe, les opportunités les plus importantes sont à saisir sur le marché français. Nous sommes leader en Allemagne, mais en France nous avons encore une marge de progression.



Nous avons donc de belles ambitions. BCD Travel a des atouts. Nous sommes très bien placés. Notre référentiel clients fait déjà rêver beaucoup de monde mais il nous manquait des commerciaux.



Valérie Sasset : Nous avançons mais à petits pas. Pour le voyage d'affaires, NDC ce n'est pas encore prêt. Il manque encore des briques. Pour l'instant, notamment avec Air France nous ne pouvons pas l'utiliser. NDC est une grosse machine, ce n'est pas rien à mettre en place mais ça va venir.

NDC peut être une opportunité pour nos clients, cela peut être très intéressant, mais ce que nous voulons c'est que ça fonctionne.

TourMaG.com - Revenons à BCD Travel, vous venez d'annoncer le recrutement d'un nouveau directeur des ventes pour la France. Quel est le plan de marche pour l'hexagone en 2022 ?

Valérie Sasset : Nous sommes en train de déployer plusieurs initiatives sur le marché français. 2022 va être l'année de la France au sein de BCD Travel.

Selon les analyses menées par le groupe, les opportunités les plus importantes sont à saisir sur le marché français. Nous sommes leader en Allemagne, mais en France nous avons encore une marge de progression.

Nous avons donc de belles ambitions. BCD Travel a des atouts. Nous sommes très bien placés. Notre référentiel clients fait déjà rêver beaucoup de monde mais il nous manquait des commerciaux.

Grâce à nos recrutements nous souhaitons attirer de nouveaux comptes auprès de grandes entreprises françaises et de multinationales. Les PME et PMI ne sont pas mises de côté, nous allons lancer très prochainement une offre à leur attention.

Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com

Publié par Céline Eymery

