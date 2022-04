Les Entreprise du Voyage : demandez le programme du congrès en République Dominicaine

Les Entreprises du Voyage vont renouer avec leur traditionnel congrès annuel du 4 au 9 mai 2022 à Punta Cana, en République Dominicaine.



Depuis le dernier rendez-vous à Madère, le syndicat n'avait plus organisé de congrès en raison de la pandémie de covid-19.



" Lorsque le monde bouge, il est dangereux de s’obstiner à demeurer immobile, campé sur les positions du « monde d’avant ». Mais, en même temps, il faut éviter de se laisser emporter par un mouvement dont on n’a pas le contrôle, de se laisser griser par la vitesse. C’est cette voie médiane du mouvement réfléchi que nous vous proposons d’explorer ensemble, détachés de notre quotidien, au soleil de Punta Cana. " a souligné Jean-Pierre Mas, président des EDV dans un édito.



Voici le programme détaillé du congrès qui donnera la parole aux transporteurs : Air France, Corsair ou encore Air Caraïbes.



Incontournable de tous les congrès les aspects environnementaux s'inviteront également lors de ces 5 jours. Ulysse Gosset et Rachid Temal aborderont des aspects plus géopolitiques. Marc-Elie Caspar de Western Union se concentrera lui sur les problématiques économiques.



Une table ronde sur la distribution réunira Michelle Kunegel (LK Tours), Olivia Calvin (Climats du Monde), Valérie Sasset (BCD), et Natale Scaglia (Vairon Voyages).



A noter également les interventions d'Eric Drésin (ECTAA) sur l'Europe et de Morgan Butty (CWT) sur la relation au travail.