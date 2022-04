"Les PGE menacent 10 000 emplois" selon Jean-Pierre Mas (EDV) 🔑

TourMaG : Réfléchissez-vous à chambouler le mode de fonctionnement des EDV ?



Jean-Pierre Mas : Cette crise a été porteuse de leçons, en matière d'organisation pour les EDV. Même si nous avons fait le boulot, il faut moderniser notre structure syndicale.



Lors du dernier conseil d'administration, nous avons initié cette réflexion, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous allons la poursuivre.



Nous avons commencé à y travailler. Avant la fin de l'année, nous aimerions avoir un réel projet de modernisation des EDV.



TourMaG : Quelles sont vos pistes de travail Ă ce sujet ?



Jean-Pierre Mas : Nous souhaitons apporter plus de services à nos adhérents, quitte à ce que certains soient payants. Ce n'est pas à exclure.



Pour certains adhérents, nous avons énormément travaillé.



Des services relèvent de la collectivité, donc accessible à tous et d'autres seront beaucoup plus développés qu'actuellement, comme la fiscalité, le droit du travail, qui pourraient donner lieu à un paiement.



Nous aimerions aller plus profondément dans le soutien, sur des points précis, mais cela dépendra de la demande et des besoins des adhérents.



TourMaG : Quel bilan tirez-vous de la campagne de communication décalée, baptisée "Temps libre" ?



Jean-Pierre Mas : Depuis plusieurs années, nous promettons une campagne de promotion de l'intermédiation.



Nous avons commencé l'opération sur le ton de l'humour, à la suite des élections et nous poursuivre avec une autre campagne décalée qui sera présentée le dernier jour du congrès.



Pour en revenir à votre question sur l'opération "Temps Libre", nous avons touché 26,5 millions de personnes uniques. Ce qui est un très beau score. Pour tout vous dire ne nous attendions pas à de telles retombées.



Et en impression, la campagne a généré 28 millions de vues.



Nous n'avons pas eu de retour des politiques, mais surtout beaucoup de messages positifs. D'ailleurs en ouverture du congrès, les participants pourront découvrir le visuel d'Emmanuel Macron s'il n'avait pas remporté la présidentielle.