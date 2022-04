Présidentielle : et si les perdants ne rataient pas… leurs vacances ?

Nous surfons sur l'actualité, avec pour objectif de rendre la campagne virale. Le moment n'a pas été ciblé au hasard. C'est en ce moment que se préparent les vacances,

Temps libre

Nous voulons donner une impression plus moderne des agences de voyages. Nous voulons donner le sourire à tout le monde. Ce n'est pas la plus importante campagne de communication, car la prochaine sera d'une autre envergure,

Après plus de 2 ans de pandémie et de fortes tensions géopolitiques en Europe, il était temps pour notre profession de relever la tête et d'attirer l'attention des médias et du grand public.



Rien de tel que cette campagne virale sur les réseaux sociaux, surfant avec humour sur l'actualité politique pour faire parler de nous et de nos métiers !



Je tire mon chapeau aux EDV pour cette très belle initiative, en espérant que ce ton décalé fera le buzz.

L'opération marketing baptisée "" a été pilotée par Lionel Rabiet, conjointement avec Jean-Pierre Mas et Valérie Boned. Le concept a été conçu par l'agence Smallistic, quand Travel-Insight se chargera de la diffusion sur les réseaux sociaux." révèle Lionel Rabiet.La profession doit aussi s'emparer des visuels et rendre l'opération virale.D'ores et déjà, les premières réactions positives sont tombées, comme celle de Guillaume Linton. A peine rentré du Sri Lanka, le patron d'Asia rend hommage à l'initiative.