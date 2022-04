Etat d'urgence Sri Lanka : est-il possible d'y voyager ? 🔑

A ce stade, nous n'avons noté aucune incidence sur la variété et quantité servies aux buffets et repas dans les hôtels et restaurants de notre voyage.



Nous avons même été très agréablement surpris.

Les récentes annonces concernant la demande d'aides auprès FMI et le prêt du gouvernement indien, assorties de conditions claires de respect d'un processus démocratique en cas d'élections anticipées, devraient également être de nature à intensifier la pression sur le président sri lankais et à calmer la population,

Le taux de change est favorable pour nous.



Les tensions économiques et politiques qui chahutent actuellement le pays n'ont à ce jour aucune incidence notable sur l'activité touristique du pays,

Le pays serait même plus accueillant que jamais, avec des initiatives très appréciables du gouvernement dans le contexte actuel pour permettre aux voyageurs de profiter pleinement de leur séjour sur l'île.Pour l'heure aucun hôtel ne serait fermé et il ne serait même pas question de procéder de la sorte, tant l'économie a besoin du tourisme pour rééquilibrer sa balance commerciale et soutenir la roupie srilankaise." analyse Guillaume Linton.L'homme au pouvoir est largement décrié sur place, non seulement pour sa gestion de la crise, mais aussi après le coup d'Etat d'un de ses frères pour prendre le pouvoir en 2015.Si pour l'heure le Sri Lanka paraît garder un certain calme, il faut espérer qu'une solution soit vite trouvée, alors queEn attendant, le tourisme (et le touriste) poursuit son activité." conclut-il.