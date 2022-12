Chasse aux trésors : le Sri Lanka à la relance

Le plus grand gagnant sera Le Sri Lanka, espérons -le !



La démonstration a fait l’unanimité auprès des participants et des participantes, le pays a besoin du tourisme et l’offre touristique, séduisante, est complète : nature verdoyante et exubérante sous un climat chaud et ensoleillé, patrimoine historique, parcs nationaux peuplés d’éléphants et de jaguars en liberté, baleines, dauphins, tortues, plages paradisiaques, culture, Thé, épices, gastronomie, rizières, cocoteraies, jungle, ayurveda et spiritualité …



Tout est là ! Les conditions semblent réunies pourvu que le calme ainsi qu’un retour à de meilleurs chiffres et indices économiques soit au rendez-vous.



La population, souriante, attachante et qui a fait la preuve de sa résilience, le mérite. Pour l’heure les choses ont l’air de bien se passer. Pour y voir plus clair à ce sujet, une « Minute » géo-économique a été organisée pendant le séjour. Un exercice utile pour savoir, comprendre et être un agent de voyage plus fort face aux clients et qui complète les éléments techniques et touristiques recueillis lors de l'éductour.



Au cours de cet événement, les opérateurs du tourisme de l’île n’ont pas ménagé leurs efforts pour révéler les trésors du pays : découverte à vélo de la cité médiévale de Polonnaruwa (12ème siècle), safari dans le parc national de Minneriya et ses troupeaux d’éléphants en liberté, ascension du mythique du Rocher de Sigiriya (5ème siècle) pour accéder au palais du roi Kashyapa, découverte de Kandy en Tuk-Tuk puis train local jusqu’à l’orphelinat des éléphants de Rambukkana, baignade sur les plages géantes et désertes de Bentota et visite de la cité fortifié de Galle (16éme siècle), hébergement en hôtel 5 étoiles, dîner de gala … le grand jeux !



Les vols étaient complets et le groupe d’invités a régulièrement rencontré des touristes sur les sites ou dans les hôtels (en individuels, en voyage de noces, en groupes d’individuels accompagnés …) signe que la reprise est peut-être déjà en marche.