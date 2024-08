Beachcomber Tours ajoute le Sri Lanka à sa collection

Beachcomber Tours présente sa nouvelle sélection d'adresses exceptionnelles, “ allant du charme au luxe ultime ”.



À La Réunion, le Wood Hotel & Spa **** à Trois Bassins est un établissement parfaitement intégré à la nature, avec des toits végétalisés.



Cette année, les Seychelles se distinguent par plusieurs nouveautés : une nouvelle île-hôtel, le Waldorf Astoria Seychelles *****Sup, avec 50 villas sur l’île Platte, à 20 minutes d’avion au sud-est de Mahé, offrant un cadre de nature préservée et un lagon spectaculaire. L’Avani Barbarons Seychelles ****Sup à Mahé, unique hôtel sur la plage d’Anse Barbarons, propose une "Rooftop Champagne Terrace" pour apprécier champagne et tapas au coucher du soleil. Également à Mahé, le Canopy by Hilton Seychelles **** se distingue par un décor chic urbain agrémenté de touches créoles, avec des espaces communs organisés comme un village animé, un concept inédit aux Seychelles.



À Zanzibar, le Bawe Island ***** de la chaîne Cocoon Collection, situé sur une île privée à 15 minutes en bateau de Stone Town, offre 70 luxueuses villas, toutes équipées de piscines privées, dont 8 sur pilotis, établissant une nouvelle norme de luxe dans la région.



En Polynésie, le Westin Bora Bora Resort & Spa *****, réouverture de l'ancien Méridien Bora Bora après sa reconstruction et son agrandissement, bénéficie toujours du meilleur emplacement face au mont Otemanu et de son lagon intérieur, célèbre pour ses tortues.



Enfin, Le Tikehau by Pearl Resort ****, après rénovations, demeure une référence sur un « motu » entouré de plages de sable rose, confirmant son statut de meilleur hôtel de l'archipel des Tuamotu.