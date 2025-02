Beachcomber Hotel inaugure de nouveaux terrains de padel à l’Île Maurice

Le groupe hôtelier Beachcomber enrichit son offre de loisirs en introduisant le padel dans six de ses huit hôtels à l'île Maurice.Le groupe souhaite ainsi surfer sur laDès 2025, les clients de Beachcomber Hotels pourront s'initier ou pratiquer le padel à l'Ile Maurice dans plusieurs de leurs établissements à Maurice Lepropose déjà cette activité depuis le 15 janvier 2025.À partir de fin janvier, le, leet lesuivront, tandis que leouvrira ses terrains fin février et lefin mars 2025.Ces courts de padel, avec un tarif de Rs 2,000 par heure. Les clients pourront également acheter un tube de trois balles pour Rs 500 et emprunter des raquettes sur place.