Test PCR Chikungunya : l'Ile Maurice rétropédale !

La Réunion fait face à une épidémie de Chikungunya. Pour la semaine du 17 au 26 mars 2025, la préfecture de la Réunion comptabilisait 5 832 cas confirmés et plus de 18 000 consultations pour chikungunya en médecine de ville.La Haute Autorité de Santé recommande aux personnes âgées de 65 ans et plus et aux personnes présentant des comorbidités ou maladies chroniques (hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, respiratoires, rénales, hépatiques et neuro-vasculaires …) de se faire vacciner.La première phase de la campagne de vaccination contre le chikungunya a débuté le lundi 7 avril 2025.