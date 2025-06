Avinash Kanti Teelock, nouveau directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA)

une vision stratégique et un leadership dynamique, essentiels au développement d’un secteur clé de l’économie mauricienne

contribuant à une croissance soutenue à travers des partenariats internationaux et des stratégies de marché personnalisées

La Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) accueille Avinash Kanti Teelock en tant que nouveau directeur, avec effet immédiat, ce mercredi 11 juin 2025.Avec plus de dix années d’expérience dans les secteurs du, il vient apporter à l’organisation "", précise la MTPA dans un communiqué.Au cours de sa carrière, Avinash Kanti Teelock a occupé plusieurs postes de direction au sein de groupes hôteliers à Maurice.De 2017 à 2023, il a notamment exercé les fonctions de, où il a dirigé les relations clients et les initiatives commerciales, "".Précédemment, il a travaillé en tant que, supervisant les ventes dans plusieurs établissements de luxe, avec une forte orientation sur le tourisme MICE et une clientèle haut de gamme.Il a débuté sa carrière chez, où il a acquis une solide expertise en positionnement de marque et en expérience client.