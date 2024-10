Ile Maurice : les Français toujours plus nombreux !

Afin d’étoffer son offre, l’île Maurice souhaite s’ouvrir sur de nouveaux territoires comme l’Europe de l’Est et le Moyen-Orient, un marché actuellement en pleine croissance. Cependant, le tourisme régional demeure, avec l’importance du marché africain sur le territoire.



L’un des challenges de cette petite île reste néanmoins la connectivité. Air France et Air Mauritius proposent actuellement un vol quotidien depuis Paris. Maurice bénéficie également des hub stratégiques de Dubaï et Istanbul. La compagnie Corsair propose quant à elle 6 vols par semaine avec une correspondance à la Réunion.



Une meilleure connectivité implique une meilleure visibilité. Cependant, l’île souhaite éviter le surtourisme et conserver son équilibre.



Pour cela, la destination met en place depuis plusieurs années des actions continues pour promouvoir un tourisme durable, soutenu et équitable.