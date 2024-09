Beachcomber ouvrira un 9e hôtel à Maurice en 2027

Dans le contexte compliqué décrit plus haut, l'amélioration de l'expérience client est un défi important à relever. Pour louable que ce soit, il ne suffira pas de rénover les chambres des hôtels, d'ouvrir deux nouveaux restaurants au Paradis Beachcomber Golf Resort & Sp, de rénover un des restaurants du Dinarobin Beachcomber, ou même d'y ouvrir un restaurant supplémentaire -il sera indien. Ou encore d'étoffer les équipes de sommeliers des cinq étoiles du groupe.



Ce n'est pas pour rien que, en décembre dernier, un forum de trois jours a réuni toutes les équipes de Beachcomber à l'étranger et esquissé des pistes pour de nouvelles améliorations. Par exemple, la qualité du café servi dans ses hôtels, les activités nautiques, les offres pour les familles, etc... Et que le prochain Forum, en novembre prochain, devrait en définir d'autres.



"Nous avons réalisé beaucoup de consultations à propos de l' expérience client ", insiste Stéphane Poupinel. Beachcomber fait appel, par exemple, à des chefs et des consultants internationaux pour " essayer de s'inspirer de ce qui se fait mieux à l'étranger tout en gardant notre ADN mauricien".



Dans le même temps, le turbo est mis sur une digitalisation qui devrait transformer en profondeur l'expérience client".



Pour autant, cette digitalisation plus poussée "n'a pas pour but de remplacer les employés" , assure Stéphane Poupinel de Valencé, mais "de les aider, de rendre leur travail plus fluide" . Beachcomber a d'ailleurs adhéré à la plateforme Typsy sur laquelle les employés pourront bénéficier de courtes formations.



La digitalisation devrait aussi, espère le PDG, rendre le groupe "plus performant", qu'il s'agisse de s'approvisionner, de gérer sa maintenance, de mesurer les performances de ses hôtels ou de connaître les habitudes des clients.



Par ailleurs, dans un contexte Post-Covid où il reste "pas si simple" de recruter et de fidéliser le personnel, Beachcomber lancera, en janvier prochain, une campagne de publicité dans l'espoir d'attirer de nouveaux talents. L'accent sera mis sur les opportunités, bien réelles, de contacts humains et de progression sociale offertes par l'industrie touristique.