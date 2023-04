Appli mobile TourMaG



Pourquoi partir en vacances à l'île Maurice

Et si vous partiez en île Maurice pour vos prochaines vacances ? Ce joyau au cœur de l’océan indien près de La Réunion et de Madagascar a une superficie de 2 040 km². Entre plages paradisiaques, réserves naturelles riches et repères historiques, l’île Maurice offre un cadre privilégié pour des vacances idylliques.



Pour vous guider dans la planification de votre séjour, voici un guide complet qui devrait vous aider.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Mercredi 19 Avril 2023

Voyage à l’île Maurice : découvrir une culture riche et variée L'île Maurice a connu de nombreuses transformations au fil de son histoire. Elle était sous la gouvernance néerlandaise au XVIIe siècle, puis est devenue un territoire français jusqu'en 1810 avant d'être conquise par les troupes britanniques. Ce n'est toutefois qu'en 1968 que cet état insulaire a obtenu son indépendance.



L'île a également été marquée par l'immigration indienne et chinoise à partir du XVIIIe siècle, laissant une empreinte dans sa musique. En plus du séga créole, on retrouve des styles musicaux d'origine indienne tels que le Bhojpuri mauricien et le style Bollywood, qui se mêlent aux rythmes africains de reggae, zouk et ragga.



Cette diversité culturelle est également présente dans les danses mauriciennes. Outre le séga, qui est largement pratiqué sur l'île, les danses traditionnelles de l'Inde sont aussi très populaires à Maurice. On peut également y trouver des danses chinoises telles que la danse du dragon.



Ainsi, l’île Maurice reflète un brassage culturel étonnant et se distingue comme un modèle de tolérance.



Ile Maurice : principales attractions Durant votre séjour en amoureux à l’île Maurice, voici les lieux d’intérêt à explorer :



● Port Louis

Explorer la capitale de l'île Maurice permet de côtoyer les habitants et de découvrir l'authentique culture locale :



• Le Blue Penny Museum est un espace muséographique qui vous en apprendra davantage sur l’histoire de cette île et son évolution.

Le musée d’Aapeavasi Ghat est un repère historique qui figure au patrimoine mondial de l’Unesco. Il était jadis un lieu d’accueil pour la main-d’œuvre en provenance de l’Inde.

• Le Fort Adelaïde : dominant la capitale à 100 m d’altitude, cet édifice défensif remonte à 1834.

• Le Caudan Waterfront est en activité depuis 1996. Cet espace dynamique est considéré comme le plus vieux centre commercial de l’île Maurice. Il abrite de multiples boutiques ainsi qu’un casino et une salle de cinéma.

• L’allée des parapluies du Caudan où évoluent des artistes de rue, ainsi que des marchands et des vendeurs nomades.

Craft Market pour découvrir l’univers artisanal local. Ce serait une excellente occasion pour ramener des souvenirs à vos proches.



● La maison Eureka

La construction de cette maison créole remonte à 1830. Localisée dans le centre de l’île, elle se trouve à proximité de la rivière Moka. Ancienne propriété aristocratique, elle a été transformée en musée à partir de 1986. L’intérieur de cette demeure a préservé son authenticité. Vous aurez ainsi la possibilité d’observer de précieux objets d’époque. Ce domaine colonial vous invite aussi à vous promener dans son jardin à l’anglaise.



● Chamarel

À proximité du Morne Brabant, Chamarel est une révélation qui vous laissera sans voix. La terre des 7 couleurs est un phénomène inédit qui représente l’une des principales attractions de l’île. Aussi, pour vous baigner dans la cascade de Chamarel, il suffit de suivre le chemin aménagé.



● La plage de Flic en Flac

Située dans la ville éponyme, il s’agit de la plus célèbre plage de Maurice. À proximité, vous trouverez plusieurs établissements haut de gamme ainsi que des adresses de restauration. C’est aussi l’endroit idéal pour faire la fête ou boire un verre puisque vous y trouverez de nombreux bars et clubs.

Couvrant environ 10 km, cette plage de sable blanc dévoilera un spectacle fascinant lorsque les eaux sont calmes : vous nagerez avec des centaines de poissons multicolores.



● Bras d’eau National Park

À l’est de l’île, le Bras d’Eau National Park a une superficie totale d’environ 500 ha. Plusieurs variétés de plantes y évoluent : vous serez captivé par les imposants Eucalyptus blancs. Cette réserve naturelle est l’habitat de plusieurs oiseaux endémiques comme le faucon crécerelle et le coq des bois. Durant votre promenade, pensez à faire une halte à la Mare Mahogany.



● Parc national des gorges de Rivière Noire

Appelé également Black River Gorges National Park, ce parc naturel s’étend sur une superficie impressionnante de 6754 ha. C’est un espace privilégié pour faire de la randonnée ou simplement vous offrir un pique-nique dans un cadre verdoyant. En pénétrant la forêt indigène, vous pourrez admirer plusieurs espèces végétales et animales. Saviez-vous que 9 espèces d’oiseaux endémiques évoluent dans cet espace remarquable ? Perruche de Maurice, crécerelle de Maurice, bulbul de Maurice ou encore Foudi de Maurice…

Nous vous recommandons de ne pas vous rendre dans cet espace naturel durant la saison des pluies étant donné la très forte humidité. Si vous effectuez votre visite durant la saison sèche, pensez à vous hydrater et à appliquer une protection solaire.



● Le jardin botanique de Pamplemousse

Ce jardin botanique a vu le jour grâce à l’horticulteur et botaniste français Pierre Poivre, il y a plus de 3 siècles. Il s’étend sur une superficie totale de 37 ha. Vous pouvez y accéder en bus à partir de la capitale : comptez environ 20 min pour le trajet.

Rebaptisé Jardin botanique Sir Seewoosagur Ramgoolam, cet espace unique abrite des végétaux provenant du monde entier. Nous évoquerons notamment les fameux nénuphars gigantesques. La faune est aussi captivante : caméléons, oiseaux, chauves-souris et tortues géantes… c’est un spectacle naturel impressionnant qui se déroule sous vos yeux. Le jardin botanique de Pamplemousse vous accueille à partir de 8h30 et ferme ses portes vers 17h30, de quoi vous donner pleinement le temps pour explorer son intégralité.



Séjour à l’île Maurice : les activités incontournables



● Baignade et sports nautiques

L’île Maurice est un véritable paradis pour les amateurs d’activités nautiques. L’île aux Cerfs, accessible en bateau-taxi, est l’une des plus belles destinations pour se prélasser sur la plage mais aussi pour faire du kayak et de la voile. Les plus aventuriers voudront aussi s’essayer au parachute ascensionnel. Nous recommandons également la plage de Belle Mare pour ses activités passionnantes. Tout comme la plage de Trou aux Biches et la plage de Cap Malheureux, c’est aussi une adresse incontournable pour un baptême de plongée au cœur des eaux envoûtantes du lagon. Retenez qu’il est aussi possible de faire une excursion en catamaran depuis la plage de Belle Mare.

Il est intéressant de louer un bateau pour une promenade enchanteresse sur l’océan indien. Longer les côtes de l’île vous permettra de saisir toute la splendeur de ses paysages.



● Randonnée et escalade

Loin des lieux très touristiques, l’île Maurice offre de très beaux sentiers de randonnées. Par exemple, vous pouvez découvrir la Vallée de Ferney ou faire la randonnée des 7 Cascades.

Envie d’adrénaline ? Préparez-vous à escalader la montagne du Pouce, considérée comme la 3eme plus haute montagne de l’île. Vous pouvez également vous mensurer au sommet du Morne. Ce parcours est particulièrement recommandé pour les personnes habituées à une activité physique intense.



● S’aventurer sur la route du thé

Pour explorer la richesse artisanale de Maurice, pensez à entamer le parcours en 3 étapes autour de l’industrie du thé mauricien. Cette aventure débutera au

Vacances à l’île Maurice : un périple gastronomique Lors de votre voyage à l'île Maurice, vous aurez la chance de découvrir une cuisine incroyablement diverse, reflétant de multiples influences culturelles. Nous retrouvons l’empreinte des cultures française et créole, mais également asiatiques avec notamment les traditions chinoises et indiennes.



Voici quelques plats phares à ne pas manquer pendant votre séjour :



● Le cari

Cette recette incontournable est consommée avec du riz ou du pain. Elle peut être cuisinée aussi bien avec de la viande rouge et blanche (bœuf, cerf, mouton, poulet…) que du poisson et des fruits de mer. Elle contient un mélange d’épices telles que la cannelle, la noix de muscade et le poivre. Les cuisiniers y ajoutent aussi du gingembre pour lui donner un goût unique.



● Le vindaye

Pour la préparation de ce plat qui provient de l’ouest de l’Inde, les Mauriciens utilisent du poisson ou du poulpe. Les ingrédients principaux sont le gingembre, l’oignon, la moutarde, sans oublier l’ail.



● Le biryani

Ce plat trouve ses origines auprès de la communauté musulmane des Indes. À base de riz, il peut contenir de la viande ou du poisson avec un mélange de légumes et d’épices savoureuses.



● Le rougail

Cette recette créole épicée trouve son origine à La Réunion. Préparée avec des tomates, des oignons et de l'ail, elle peut être accompagnée de viande, de saucisses ou de poisson.



● Les breuvages

Pour enrichir cette expérience gustative, il y a une variété de boissons typiques à découvrir durant votre séjour :

• Le Lassi : boisson indienne qui consiste en un mélange d’eau glacée et de yaourt.

• L’alouda : préparée à base de lait et d’infusion d’agar.

• Boissons chaudes : pensez à déguster le thé mauricien Bois Chéri et le café de Chamarel.

• Bières : ne manquez pas les marques locales comme la Blue Marlin et la Phoenix.

• Rhums : les labels les plus réputés sur l’île sont Green Island, Anytime et Power’s N°1.

• Vins : privilégiez ceux en provenance d’Afrique du Sud ou de Chili puisque le vin français est particulièrement onéreux dans les restaurants mauriciens.



Où loger à l’île Maurice ?



Si vous souhaitez choisir un hôtel de luxe, sachez qu’il faut compter en moyenne 309 euros par nuitée en juillet, contre 460 euros en octobre et 669 euros en décembre. Pour une expérience pieds dans l’eau, vous serez intéressé par la location d’une villa avec piscine. Cette méthode très répandue sur l’île vous donne la possibilité de résider dans un espace confortable. De plus, il est possible de sélectionner une villa avec un personnel dédié pour vous garantir un séjour inoubliable.

Lors d'un séjour à l'île Maurice, vous avez de multiples options de logement. Tout d'abord, nous recommandons de réserver votre hébergement à l'ouest de l'île. Privilégiez donc Grand Baie , Le Morne, Trou aux Biches ou encore Flic-en-Flac.

Séjour à l’île Maurice : quand partir ? Avant de vous envoler pour l’île Maurice, il est important de connaître les particularités climatiques de cette destination. Dans l’ensemble l’île Maurice se démarque par un climat tropical humide. La saison des pluies démarre en novembre et s’achève en février. La température moyenne au mois de janvier est de 27°. Aussi, il peut y avoir jusqu’à 13 jours de pluie au mois de février.



De ce fait, il est préférable de programmer votre séjour durant la saison sèche. Elle se déroule entre mars et juin. En effet, non seulement la météo est agréable, mais vous profiterez de conditions optimales pour des activités en pleine nature.



Enfin, la période entre juillet et octobre est considérée comme la saison des cyclones. Il est donc possible qu’une tempête tropicale ou un ouragan se déclenchent. De ce fait, si vous vous rendez à l’île Maurice durant ces mois, vous êtes vivement invité à prendre les mesures nécessaires.



Les événements à ne pas manquer L’île Maurice est une terre où de multiples ethnies cohabitent harmonieusement, vous y trouverez des célébrations de toutes les origines. Ainsi, il y a des événements captivants tout au long de l’année. Nous mentionnerons par exemple, le Nouvel An chinois qui est célébré dans la période allant de fin janvier jusqu’au début du mois de février. Il y a aussi la fête du Maha Shivratree en hommage au dieu hindou Shiva qui se déroule en février ou en mars, selon le calendrier lunaire.



Pour fêter leur indépendance, les Mauriciens défilent dans les rues chaque 12 mars et organisent des spectacles dans la capitale. En avril, la culture et la cuisine chinoises sont à l’honneur avec la fête de Chinatown.



Afin de mieux vous initier à la culture créole, vous pouvez programmer votre séjour pour pouvoir assister au Festival International Kreol. Il se déroule en novembre ou dans la première semaine de décembre. Aussi, Pâques et Noël sont richement célébrés par la communauté chrétienne à Maurice. Cela va de même pour l’Aïd qui marque la fin du mois de ramadan.



● Événements sportifs

Vous êtes actif ? Plusieurs courses sportives accessibles aux touristes pourraient vous intéresser :

- Mai : le Royal Raid

- Juillet : l’Ultra Trail Raidlight et le Mauritius Marathon

- Septembre : le Ferney Trail



Si vous êtes un passionné de golf, sachez que l’AfrAsia Bank Mauritius Open se déroule sur l’île au mois de novembre. Il y a également le tournoi Staysure Tour qui a lieu en décembre.



Lu 161 fois Notez



