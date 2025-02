Beachcomber Resorts & Hotels mise sur la digitalisation pour booster son expérience client

Pour maintenir son niveau d’activité, Beachcomber veut booster son expérience client. Un défi de taille qui ne se limite pas la rénovation de ses chambres.



« Nous avons choisi d'attaquer la digitalisation, pour améliorer l'expérience tant utilisateur que client. Nos clients fréquentent nos hôtels et l'île Maurice, grâce aux Mauriciens, ils reviennent en grande partie pour l'hospitalité mauricienne. Notre tâche est vraiment d'arriver à digitaliser cette hospitalité de façon à ce que nos artisans (NDLR : employés) soient plus disponibles pour nos clients » , explique Nicolas Staub.



Concrètement ? « Pour certaines tâches, il faut aussi que nos clients acceptent la digitalisation. Je ne crois pas qu'ils approuveraient un QR code sur la table pour obtenir le menu, c'est l'échange qui leur plaît.



Mais, si la commande peut être transmise plus rapidement en cuisine via une plateforme et faire gagner quelques minutes de service, c’est intéressant. L’idée est de pouvoir faciliter la tâche de tous nos artisans pour qu'ils puissent être un peu plus connectés à nos clients » , poursuit Nicolas Staub.



Initiée en 2024, la transformation digitale de tous les systèmes « client-facing » des établissements Beachcomber sera déployée sur les 2 à 3 prochaines années.



Beachcomber veut également optimiser les liens avec ses partenaires.



« Nous comptons beaucoup sur les professionnels du voyage, car nous sommes une destination long-courriers. Nous avons besoin de nos partenaires dans l’aérien. Nous sommes également conscients que les agents de voyage ont le client face à eux, leur valeur ajoutée va être la personnalisation qu'ils pourront apporter à leurs clients.



A nous de trouver les outils pour faciliter cette tâche, tant par la connaissance des produits, que la confiance dans la vente » , affirme le CCO de Beachcomber Resorts & Hotels. avant de rappeler qu’ « il est assez rare pour un groupe de 2 000 chambres d'hôtels, sur une monodestination, d'avoir un tour-opérateur spécialiste de ces 8 produits et d'avoir dans chaque grande région française un commercial dédié aux agents de voyage. »