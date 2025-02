Radisson Collection s'implante au Sri Lanka

Grâce à son alliance unique de beauté naturelle et de patrimoine culturel, Galle est la destination idéale pour les voyageurs en quête d'expériences authentiques et mémorables.

Le choix de Galle, au Sri Lanka , comme destination pour ce nouvel hôtel n'est pas anodin. La ville, classée au, offre un mélange unique de beauté naturelle et de richesse culturelle. Les visiteurs peuvent profiter des plages de sable fin, explorer le Fort de Galle datant du XVIIe siècle, ou s'aventurer dans les forêts environnantes pour des safaris., explique : "L'ouverture de cet établissement s'inscrit dans la. Le groupe, qui compte plus de 1150 hôtels en opération et en développement en EMEA et en APAC, vise à renforcer sa présence dans des destinations emblématiques tout en maintenant son engagement envers la durabilité et l'excellence du service.