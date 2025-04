Radisson renforce sa présence à Istanbul

À Radisson Hotel Istanbul Merter, nous avons créé un espace où le confort rencontre le style, et chaque détail est pensé pour nos clients

Lecompte. Le design y est contemporain, avec des aménagements conçus pour offrir à la fois confort et fonctionnalité. L’équipement inclut notamment des espaces de travail ergonomiques, des salles de bains modernes et une technologie intégrée en chambre. L’ambiance intérieure repose sur des tons apaisants et un mobilier aux lignes élégantes.», explique Duran Emir Yağcı Côté restauration, les clients disposent de plusieurs options : unpour les rencontres informelles et les boissons, un restaurant principal servant des plats locaux et internationaux dans un cadre contemporain, ainsi qu’unpour les pauses rapides avec cafés, thés, viennoiseries et en-cas.Leest également développé. L’hôtel dispose de huit salles modulables, dont une salle de bal éclairée à la lumière du jour pouvant accueillir jusqu’à 280 personnes. Ces espaces sont équipés des dernières technologies et encadrés par une équipe dédiée à l’organisation d’événements professionnels ou privés.