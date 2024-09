Le Sri Lanka réintroduit l'ETA

Les autorités ont pris cette décision de relancer l'ETA dans le but de restaurer un processus de visa plus fluide et transparent, perçu comme essentiel pour revitaliser le secteur touristique du pays, durement touché par la pandémie et d'autres défis économiques récents.L'ETA peut être demander avant le voyage sur le portail gouvernemental eta.gov.lk L'autorisation est valable 6 mois et autorise son titulaire à séjournerLe prix de l'ETA est fixé à(hors frais de banque).Le mois dernier, le précédent gouvernement avait annoncé qu'une exemption de (frais de ?) visa allait être introduite pour les visiteurs de plus de 30 pays, dont la France, la Belgique, le Canada et la Suisse. Cette offre a été annoncé pour durer 6 mois à compter du 1er octobre prochain.Pour l'heure, le nouvel exécutif n'a pas confirmé ni le maintien, ni les modalités précises (exemption de visa, ETA gratuite, liste définitive des pays éligibles,...) d'application de cette possible facilité temporaire d'entrée au Sri Lanka.