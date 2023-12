Le Kenya dévoile son ETA

Deux types de délais et prix seront proposés: l'ETA en traitement "Standard" et l'ETA en traitement "Premium".



Le prix de l'ETA Kenya en traitement "Standard" s'élèvera à 32,40 US$, soit environ 30 € (frais de traitement et de banque inclus), contre 53,29 US$, soit environ 49 €, pour un traitement "Premium".



Le service "Standard" permettra d'obtenir l'ETA en 72 heures avec une assistance basique et impossibilité de modifier la demande en cas de dossier incomplet.



La demande d'ETA en traitement "Premium" sera, elle, traitée en priorité par les autorités kényanes et différents supports seront disponibles (agent dédié, communication par e-mail, WhatsApp et Chat). Si la demande est incomplète, une rectification sera possible.



L'ETA Kenya permettra d'effectuer un seul voyage au Kenya (simple entrée) et une nouvelle demande devra être soumise pour chaque voyage.