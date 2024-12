Corée du Sud : l’exemption de K-ETA maintenue jusqu’en 2025

Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brunei, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Fidji, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Iles Marshall, Iles Salomon, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kiribati, Koweït, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Malte, Mexique, Micronésie, Monaco, Nauru, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Oman, Palaos, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Samoa, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Tonga, Tuvalu, Vatican.

En prolongeant l’exemption de K-ETA d'un an, la Corée du Sud souhaite encourager davantage de touristes à découvrir le pays, sans contraintes administratives inutiles.Malgré cette facilité, il est toujours possible de demander volontairement une K-ETA pour bénéficier de certains avantages accélérant les formalités d’entrée.En effet,à leur entrée en Corée du Sud, ce qui peut rendre leur voyage plus fluide.Une fois délivrée, la K-ETA est valide pour une durée de trois ans et permet plusieurs entrées sur le territoire sud-coréen (90 jours pour les Français et Européens). Son coût est relativement accessible, fixé à 10 000 KRW (environ 7 euros).Les ressortissants despeuvent donc continuer de voyager en Corée du Sud sans K-ETA jusqu'au 31 décembre 2025:Pour rappel, depuis juillet 2023, la Corée du Sud exempte également les enfants de 17 ans ou moins et les seniors de 65 ans et plus d’obligation de K-ETA.