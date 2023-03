La Corée du Sud lève l’obligation d'autorisation K-ETA

"ces 22 nationalités incluant les Français, l'obtention d'une K-ETA avant le départ permettra d'éviter de remplir et de présenter la carte d'arrivée lors de l'entrée dans le pays.



C'est pourquoi les K-ETA déjà délivrées seront toujours valides, et c'est pourquoi il reste possible pour les Français et ces nationalités d'obtenir l'autorisation K-ETA pour gagner du temps à l'arrivée"

La Corée du Sud vient d'annoncer un Les autorités coréennes ont mis fin à l'exemption de l’obligation d'autorisation K-ETA pour 22 nationalités incluant les Français.Cette autorisation était nécessaire pour un voyage en Corée du Sud de moins de 3 mois entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2024.Voici la liste des nationalités pour qui la K-ETA n'est plus obligatoire : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hong Kong, Italie, Japon, Macao, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pologne, Singapour, Espagne, Suède, Taiwan, Royaume-Uni, USA.Les autorités précisent toutefois que pourajoute RapideVisa. Aucun remboursement de K-ETA déjà délivrée n'est possible. Les voyageurs français n'ont pas besoin de visa pour un voyage inférieur à 3 mois.