Phoenix Voyages et Ciels du Monde : "Tous les signaux passent au vert"

"Cela a été très difficile pour nous. Nous n'avons eu aucune aide de nos gouvernements respectifs à part en Corée du Sud.



Dans les autres pays nous avons dû prendre dans nos réserves. Heureusement après les crises de 2003 et 2006, nous avions constitué des réserves. Nous sommes heureux désormais de voir l'activité repartir. Nous y voyons plus clair sur toutes les destinations à part la Birmanie (Myanmar)".

Nous vivons la même chose que ce qui se passe en France. Nous sommes en train de rechercher du personnel. La population est jeune. Au Vietnam par exemple, il faut absorber avec les sorties d'universités et d'écoles un million d'emplois par an. Nous allons miser sur les jeunes et les former".

"Nous avons pris les devants"

"nous avons réinspecté les restaurants, les hôtels dans les pays où nous sommes présents".

"Tous les signaux passent au vert il n'y a plus rien en rouge !"

Après deux ans de pandémie, Phoenix Voyages, DMC spécialiste de l'Asie (Vietnam, Thaïlande, Myanmar, Laos, Corée, et Cambodge) voit enfin le bout du tunnel. Edouard George , Président-fondateur du réceptif et rédacteur en Chef du Membership Club by TourMaG ce mois de décembre, est revenu sur cette période :Sur les 120 collaborateurs que comptait l'entreprise... seuls 15 emplois ont été maintenus. L'heure est donc à la relance : "Autre enjeu de cette reprise : la qualité de l'offre sur place.affirme Edouard GeorgeSi le redémarrage de l'Asie est une bonne nouvelle, les bonnes concrétisations enregistrées par Ciels du Monde en est une autre.A la tête de ce voyagiste très haut de gamme, Edouard George se réjouit du véritablement lancement de cette activité. Au menu : deux tours du monde en avion privé. Le premier "Visages et Civilisations du Monde" propose en 23 jours de découvrir les grandes civilisations de notre planète : Mexique, Pérou, Île de Pâques, Polynésie, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Cambodge, Inde ou encore Jordanie. Le second est dédié au Golf, avec pas moins de 10 escales Golf.