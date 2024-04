Ciels du Monde offre un tour du monde à La Fête des Voyages

C’est l’agence de voyages Ciels du Monde qui a offertUn tirage au sort a été réalisé à la fin du salon,. Tout le monde a eu sa chance !La grande gagnante du lot n’étant plus présente sur le salon au moment du tirage au sort en fin de journée, elle a pu être contactée par téléphone pour apprendre la bonne nouvelle.Elle remporte un tour du monde en avion privatisé avec Ciels du Monde Valable en, ce tour du monde propose une aventure exceptionnelle depour partir à la découverte des plus beaux endroits du monde. Avion tout confort, service à bord et hébergement 5 étoiles dans les plus beaux resorts de chaque destination visitée, sélection particulière de vins raffinés, pension complète, transferts, la grande gagnante aura l’opportunité de profiter d’unen petit groupe pour plus de confort.