Ditex - Fête des Voyages : un bilan 2024 positif !

Avec le succès de cette nouvelle édition sous le soleil de Marseille, TourMaG et MyEventStory sont ravis des résultats et des retours des participants. Une vaste couverture médiatique a permis de mettre en valeur le salon de La Fête des Voyages, et les professionnels du tourisme ont encore une fois répondu à l’appel, pour ce salon à taille humaine, où l’échange et l’humain sont au cœur des préoccupations.



Fabien Da Luz s'est exprimé au terme de cette semaine : " Cette année, le Ditex et La Fête des Voyages ont tenu toutes leurs promesses. Tous les chiffres sont en augmentation et les exposants nous ont tous assuré de leur présence pour la prochaine édition de 2025.



Au-delà de la forte affluence, la qualité des visiteurs, aussi bien sur la partie professionnelle que grand public, a été saluée par tous nos partenaires.

Sur le Ditex, la plateforme technique a enfin pris son envol grâce son adoption par tous les exposants et visiteurs professionnels, ce qui a permis d'organiser un maximum de rendez-vous et à tous les acheteurs d'optimiser leur déplacement sur l'événement.



Nous avons également réussi à marquer notre positionnement pour une rencontre qui se veut avant tout à échelle humaine, conviviale et de proximité.

La Coupe de France des Agences de Voyages, dont je suis également à l’initiative, a été très bien accueillie, et même si nous avons eu peu de temps pour l’organiser, elle sera renouvelée et améliorée l’année prochaine.



La campagne de communication en grand public pour La Fête des Voyages a été optimisée, et cela se traduit par une augmentation de 1 000 visiteurs par rapport à 2023.



Enfin pour terminer, La Fête des Voyages s'est bien embellie grâce à l'arrivée de grands stands institutionnels et à nos actions de promotion autour du covering des stands afin d'avoir un plus beau rendu visuel de l'événement. "



Nous vous donnons dès à présent rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition du Ditex et de La Fête des Voyages, avec encore plus d’exposants, de destinations et de surprises.



Vous souhaitez exposer sur la prochaine édition du salon ? Contactez dès à présent Francis Rosales, directeur général du salon, pour plus d'informations.