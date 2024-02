DITEX-FDV 2024 : Coupe de France des Agences+Programme Top Acheteurs = combo gagnant !

"En effet. Tout d’abord, rappelons brièvement le concept de cette cérémonie qui aura lieu le mercredi 3 avril 2024 à Marseille.L’objectif est de récompenser le savoir-faire des agences voyages et non d’un agent de voyage.Région par région, en partenariats avec les directions commerciales et les commerciaux des tour-opérateurs TourMaG.com élira les meilleures agences de voyages selon plusieurs catégories :L’ensemble des nominés seraCela va donc immanquablementDe plus, la provenance des nominés va pouvoir apporter au salon unC’est donc bien une opportunité unique pour booster la fréquentation !Concernant les votants,, dont la totalité ou une partie des ventes est opérée par la Distribution traditionnelle.": "Ce programme a permis d’amener plus de 35% du visitorat qualifié l’année dernière.Bien que onéreux pour un salon de notre taille, nous avons décidé de réitérer cette année carDans le cadre de ce Programme Top Acheteur,Outre la motivation de se voir décerner une coupe,Bien évidemment, ce programme n’est pas réservé exclusivement aux nominés. Il s’adresse également aux cibles professionnelles suivantes :– Président(e), Directeur(ice), Chef(fe) de produit/ d’agences de pure player online, de Tour Opérateur ou d’agences de voyages indépendantes 100% BtoC (indiv., groupe,…)– Décideurs des comités d’entreprises– Décideurs d’association ou de fédération– Porteurs de projets travel à moyen ou long terme…Vous serez contacté sous 24h après votre inscription !: "C'est exact. Plus de 620 rendez-vous ont été pris sur deux jours en amont du salon via notre plateforme.Cela montre un changement des habitudes mais également une professionnalisation toujours plus grande du DITEX qui n’a de cesse de travailler la qualité de son visitorat.Le programme Top Acheteur ne fait pas exception à cet objectif puisque chaque personne prise en charge dans le cadre de ce programme doit au minimum faire 15 rendez-vous sur 2 jours avec des exposants différents.TourMaG - La commercialisation du DITEX-FDV bat son plein. Où en êtes-vous de la commercialisation à date ?Francis Rosales : "Je suis ravi de l'évolution à plus de 2 mois du salon, puisque nous avons rempli à 70% notre salon rempli mais surtout avec une tendance nouvelle : plus de 40% d'entre eux sont de nouveaux exposants !Nous comptons la Norvège, le Pérou, Ethiopian Airlines, Sealink, Flexible Auto, Travel Alberta, Kewee … ainsi quepour ce double salon : L’Espagne qui viendra avec pas moins de 12 co-exposants !C’est dire que la révolution est en marche, tant sur le travail de fond en cours sur la qualité du visitorat pour le DITEX que pour la promotion de la deuxième édition de la Fête des Voyages !!