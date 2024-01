TourMaG lance la "Coupe de France des agences de voyages" 2024

Vous en rêviez, votre média préféré l'a fait : la 1ère édition de la Coupe de France des agences de voyages verra le jour en avril prochain, lors du salon Ditex-La Fête des Voyages.



La Distribution est l’un des principaux relais du développement du tourisme.



Cette année le recours au professionnels du B2B (AGV, plateformes…) par les Français a augmenté de 6%, selon les derniers chiffres du Baromètre EDV/Orchestra de décembre.



Les consommateurs, échaudés notamment par la crise sanitaire, préparent et assurent mieux leurs vacances.



L’expertise des agences de voyage revient au centre du jeu et le Groupe TourMaG.com-MyEventStory a décidé de surfer sur la tendance et de mettre en exergue le savoir-faire des agences, des réseaux et des mini-réseaux de France et de Navarre.



Pour attribuer ces récompenses, nous nous sommes adressés aux principaux intéressés : les voyagistes.