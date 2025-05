EDOUARD GEORGE

• Elevé au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite en 2017.

• Conseiller spécial de Son Excellence le Dr Thong Kong, Ministre du Tourisme du Royaume du Cambodge.

• Membre de la commission INDUSTRIE de la PATA (Pacific Asia Tourism Association)

• Membre du conseil d’administration de l’UNION DES FRANÇAIS A L’ETRANGER (UFE Monde) depuis 2016 (Trésorier Monde depuis 2019)

• Président de l’Union des Français de l’Etranger (U.F.E.)au Vietnam,

• Délégué général du Souvenir Français pour le Vietnam

• Délégué général de l’Union Internationale des Alsaciens pour le Vietnam.

• Conseiller spécial de l’Administration générale du tourisme de la Corée du Nord

• Conseiller spécial de divers comités populaires provinciaux ou de départements du tourisme provinciaux au Vietnam : Hoi An, Sapa, Ha Giang, Ben Tre, etc.

• Organisateur et mécène d’exposition sur les minorités ethniques du Vietnam et d’Asie en relation avec le Musée Ethnologique de Hanoi et le Musée des Arts Premiers de Paris, et divers projets en cours avec l’école française d’Extrême-Orient.

• Membre du conseil consultatif d’ITE (International Tourism Exhibition) depuis 2004.

• Intervenant extérieur ponctuel a l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), l’université de pédagogie, l’université des Sciences Economiques et l’université Hong Bang et le CFVG (Centre Franco-Vietnamien de Gestion).

• Ex-Premier Vice-Président et membre du conseil d’administration de la Chambre de Commerce française

au Vietnam et membre de la Chambre Française au Cambodge (fin de mandat – non représenté)

• Sélectionné pour le livre de Veronique Arnould consacré aux 100 parcours remarquables des Alsaciens dans le monde.

• Coopté par le magazine professionnel (TourMag) pour faire partir du Club réduit des Patrons d'Entreprises françaises du tourisme (MemberShip Club).

• implication en Corée du Nord avec un dossier dans le FIGARO MAGAZINE de juillet 2015.