DITEX : Phoenix Voyages vous attend sur le village des réceptifs

TourMaG.com - Qu’attendez-vous de cette 16e édition du DITEX ?



Audrey Quoico : Je suis très heureuse d’être présente pour la 3ème année consécutive au DITEX en tant que directrice commerciale de Phoenix Voyages. Comme les années passées, le format workshop qui est dédié aux DMC est une très belle manière de rencontrer les agents de voyages et de passer un moment avec eux. J’ai envie de privilégier la qualité à la quantité !



Par ailleurs, au DITEX, on prend généralement le pouls du début d’année pour le marché français et ça nous permet d’améliorer notre offre en collant à la demande.



TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Audrey Quoico : En 2020, nous souhaitons mettre le Cambodge à l’honneur ! C’est notre deuxième destination après le Vietnam et nous avons de nouveaux produits à présenter outre les temples d’Angkor !



L’idée est d’allonger le séjour des clients pour qu’ils découvrent l’authenticité du Pays et ses trésors cachés ! Nous venons en plus de boucler une exceptionnelle 5ème édition de l’Ultra Trail d’Angkor à Siem Reap comme co-organisateur, et l’édition 2021 est déjà sur les rails pour les 16 et 17 janvier 2021 avec plein de nouveautés !



Nous aurons également un Grand Prix de Formule 1 au Vietnam en avril prochain, pour la première fois de l’histoire, ce qui promet d’être un événement majeur de promotion de la destination.