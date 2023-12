Voyage Kenya : bientôt un ETA à la place du e-Visa ?

Le Kenya, situé en Afrique de l'Est, est une destination touristique réputée pour sa faune diversifiée, ses paysages et sa riche culture. Ce pays est surtout connu pour ses safaris dans des réserves naturelles renommées comme l, où l'on peut observer les « Big Five » (éléphants, lions, léopards, buffles et rhinocéros) dans leur habitat naturel.Autre spectacle à ne pas manquer : la migration annuelle des gnous entre le Serengeti en Tanzanie et le Masai Mara au Kenya.Le Kenya est aussi une destination balnéaire. Le pays dispose de plages le long de la côte sur l'océan Indien, comme à Diani Beach, réputées pour leurs eaux turquoise et leur sable blanc fin.Les visiteurs peuvent aussi explorer des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO comme la vieille ville de Lamu, un exemple bien préservé d'un établissement swahili. Les touristes peuvent également s'immerger dans la culture locale en visitant des villages masaï et en apprenant sur leur mode de vie traditionnel.Quant à la gastronomie kényane, elle est influencée par les cultures africaine, indienne et arabe. Voici quelques plats incontournables : l'ugali, le nyama choma et les samoussas.A noter que le Kenya a mis fin à ses restrictions concernant le covid en mai 2023.