SETOSPHÈRE s’engage pour le climat au Kenya

Le programme Jiko Sawa vise la distribution de 25 000 foyers de cuisson dans le comté d’Embu, au pied du mont Kenya. Ces équipements permettent de réduire d’environ 60 % la consommation de bois de chauffage, avec pour conséquence une baisse significative de la pression exercée sur les ressources forestières locales. Selon les prévisions établies, ce projet devrait éviter l’émission de plus d’un million de tonnes de CO₂ sur une période de 15 ans. L’action de SETOSPHÈRE et d’EcoAct s’inscrit ainsi dans une stratégie concrète de lutte contre les dérèglements climatiques.



L’introduction de ces foyers de cuisson contribue également à réduire la pollution de l’air intérieur, ce qui améliore directement la santé des familles, notamment celle des femmes et des enfants, souvent les plus exposés. En réduisant le temps consacré à la collecte du bois, les bénéficiaires peuvent consacrer davantage de temps à d’autres activités, y compris l’éducation ou la génération de revenus.



Le programme est mis en œuvre par Climate Pal, filiale kenyane d’EcoAct, et bénéficie de l’expérience acquise avec les projets Hifadhi I & II. Il a été élaboré avec les communautés locales, à l’issue d’une phase de consultation, afin d’assurer une bonne appropriation des équipements et une efficacité maximale sur le terrain.