Le Kenya ne veut plus dépendre du tourisme de safari et de plage

Le Ministère du Tourisme et de la Faune Sauvage du Kenya a défini une nouvelle stratégie de relance pour 2022-2025 qui " guidera la reprise et la croissance du secteur touristique du pays au cours des prochaines années ", annonce le Kenya Tourism Board dans un communiqué.



Intitulée "The new vision for Kenya’s tourism", cette stratégie vise à accélérer la transformation économique des communautés en fournissant des solutions, en ouvrant de nouvelles possibilités de croissance dans le secteur.



L'un des éléments-clés de ce nouveau plan est la diversification de l’offre du pays, qui ne souhaite plus dépendre du tourisme de safari et de plage.



La stratégie prévoit de promouvoir le Kenya en tant que « destination multiproduits » avec des offres diversifiées, pour rivaliser avec ses voisins et d'autres destinations émergentes.



Elle vise également à diversifier les flux touristiques vers le Kenya, des marchés traditionnels d'Europe et d'Amérique du Nord vers les marchés émergents tels que l'Inde et la Chine.