Kenya: la présentation d'un visa électronique obtenu avant le départ sera obligatoire dès le 1er Janvier 2021

L'e-Visa kényan peut être réclamé en ligne sur le portail gouvernemental evisa.go.ke ou dès à présent auprès d'Action-Visas qui a, comme sur de nombreuses destinations,Le visa électronique d'entrée au Kenya est, dès son approbation,et peut être prolongé jusqu'à deux fois auprès du siège de l'immigration à Nairobi ou du bureau de l'immigration à Mombasa.En ligne, sont réclamées des copies du, de la photo d'identité, du billet Aller / Retour et du justificatif d'hébergement durant le séjour. Les voyageurs en déplacement professionnels doivent fournir en plus une lettre d'invitation ainsi que le certificat d'enregistrement de l'entreprise kényane.Comme le précise le Quai d'Orsay dans ses Conseils aux Voyageurs , depuis le 1er août, les liaisons aériennes internationales ont été rétablies et les voyageurs souhaitant se rendre au Kenya doivent, s’ils ne présentent pas de symptômes à l’arrivée ou pendant le vol (contrôles de températures notamment). Les passagers doivent par ailleurs remplir un formulaire qui permettra de les contacter si un cas positif devait être détecté à l’arrivée.Tenez-vous informé des dernières actualités internationales sur les formalités voyages, directement en provenance des ministères et ambassades, sur les pages de TourMaG.com ou auprès d'Action-Visas.com